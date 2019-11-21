Bağdat'ta şiddet olayları devam ediyor: 2 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat’ta perşembe günü düzenlenen hükümet karşı gösterilerde en az iki kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Başkentteki iki önemli köprüde başlayan gösterilere, polis göz yaşartıcı bomba atarak ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Reuters, sağlık personeline atıfta bulunarak verdiği haberinde, göz yaşartıcı bombaların doğrudan kafaya hedef alınması sonucu iki kişinin can verdiğini duyurdu. Göstericilerden birisi Sinak köprüsü, diğeri ise Ahrar köprüsünde öldü. Gösterilere müdahale için polisin attığı plastik mermiler ise protestocuların yaralanmasına yol açtı. Euronews Türkçe

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