Belçika'da haftalık çalışma süresi dört güne düşüyor

Belçika'da hükümet çalışanların haftada beş yerine dört gün mesai yapmalarına yeşil ışık yaktı.

Çok partili koalisyon hükümeti tarafından onaylanan reform aynı zamanda iş mesajlarına çalışılmayan zamanlarda bakılması zorunluluğunu da kaldırırken, bu mesaj ya da telefonlara yanıt verilmemesi durumunda ceza verilmesini de yasakladı.

"Zorlu iki yıl geçirdik. Bu anlaşma ile yenilikçi, sürdürülebilir ve sayısal ekonomiye doğru önemli bir adım attık" diyen Belçika Başbakanı Alexander de Croo, hedeflerinin ise "insanları ve şirketleri daha güçlü kılmak" olduğunu ifade etti.

Kısa dönemli ya da geçici sözleşmelerle çalışanların da unutulmadığını söyleyen Başbakan, bu kişilerin de "kuvvetlendirilmiş yasal korumalar"dan faydalanacağını sürekli bir işe sahip olanların ise talep etmeleri durumunda "esnek saatlerde çalışabileceklerini" de sözlerine ekledi.