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14 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

14 Haziran 2019, Cuma 21:26
Berlin’de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken, ofis ve işyerleri tahliye edildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de yer alan Alexanderplatz meydanındaki bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu.

​Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; bombanın bulunduğu alanın etrafının 300 metrelik güvenlik çemberine alındığı ve bölgedeki ofis ve iş yerlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Uzmanlar, İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 75 yıl geçmesine rağmen Almanya’da 3 bine yakın patlamamış bomba bulunduğunu belirtiyor. 

Nisan 2018'de Berlin'de 500 kilogram ağırlığında İngiliz yapımı bomba bulunmuş ve imha işlemleri sırasında 10 bin kişi tahliye edilmişti. 

2017'de ise Frankfurt'ta bulunan 1.8 tonluk İngiliz yapımı bomba 60 bin kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu. 

Etiketler: Berlin, İkinci Dünya Savaşı, bomba
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