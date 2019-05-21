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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

BM’den diplomatik diyalog çağrısı

21 Mayıs 2019, Salı 22:42
İran, ABD ile artan gerilimin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Körfez’deki “alarm verici” gerginliğin azaltılması için “bölgesel diplomatik diyalog” başlatması çağrısı yaptı.

İran, ABD ile artan gerilimin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres’ten Körfez’deki “alarm verici” gerginliğin azaltılması için “bölgesel diplomatik diyalog” başlatmasını istedi. İran’ın BM Daimî Temsilciliğinden, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne gönderilen mektupta, Tahran yönetimi, BM’ye bölgedeki gelişmelere “kayıtsız kalmaması” çağrısı yaptı. İran’ın BM Daimî Temsilcisi Takht Ravanchi, “bölge dışından bazı çevreleri” provokatif politikalarla Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, “İran, hiçbir zaman savaşı seçmeyecek ama savaşmaya zorlanırsa da kendini sonuna kadar savunacak.” dedi. Olası bir krizin çıkması durumunda sorunun bölgenin de ötesine geçerek uluslar arası barış ve güvenliği tehdit edeceği uyarısında bulunan Ravanchi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Körfez’deki “alarm verici” gerginliğin azaltılması için “bölgesel diplomatik diyalog” başlatmasını istedi.

İran kapasitesini dört kat arttırdı

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken, İran’daki Natanz nükleer tesisindeki bir yetkili Tasnim haber ajansına İran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesini dört kat arttırdığını açıkladı. İran’ın resmi haber ajansı IRNA daha sonra İran Atom Enerjisi kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi’nin İran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretim kapasitesini dört kat artırdığını doğruladığını bildirdi. Kemalvendi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı konu hakkında bilgilendirdiklerini söyledi. Ajanstan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu açıklama ülkenin 2015’te varılan nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamasının bir hafta sonrasında geldi. İran’ın bu kararı sonrası Tahran ve Washington arasındaki gerilim geçen haftadan bu yana yükseldi. İran’ın kararı sonrası anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen Trump yönetimi Körfez’e “İran tehdidini” frenlemek için savaş gemisi ve B-52 bombardıman uçakları gönderdi.

 

Etiketler: bm, guterres
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