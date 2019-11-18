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18 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bolivya'da ölü sayısı 23'e yükseldi

18 Kasım 2019, Pazartesi 11:17
Bolivya'da insan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Pueblo, şiddet olaylarında, 23 kişinin öldüğünü, 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bolivya'da olaylar durulmuyor

2018 yılında yaptığı konuşmayla hatırlanıyor

Meksika'nın iltica teklifini kabul etti

Morales istifa etti

Bolivya da diken üstünde: Göstericiler radikalleştirme kararı aldı

Bolivya'da 20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'daki şiddet olaylarında ölü sayısı arttı. 

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) ve ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun sosyal medya hesaplarında paylaşılan verilere göre, Bolivya'nın birçok bölgesinde süren şiddet olaylarında 20 Ekim-16 Kasım tarihlerinde 23 kişi öldü. 8'i gazeteci, 56'sı polis, 715 kişinin yaralandığı olaylarda, 1112 kişi gözaltına alındı, 50 kişi tutuklandı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

AA

Etiketler: bolivya
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