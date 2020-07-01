Brezilya'da bakan göreve geldikten 5 gün sonra istifa etti

Brezilya'da geçen hafta Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Carlos Alberto Decotelli, öz geçmişinde yer alan bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıkması üzerine görevi gelişinin 5'inci gününde istifa etti.
Bölge basınında yer alan habere göre, Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 25 Haziran'da Eğitim Bakanlığını teslim edeceğini duyurduğu Decotelli'nin öz geçmişindeki Arjantin ve Almanya'da doktora yaptığı kısımların yalan olduğunun ortaya çıkması üzerine görevini bıraktı.
NTV