Çin, dini haklara saygılı olduğunu iddia ediyor

Uluslararası camia tarafından Uygur Türkleri'ne 'kötü muamele' yapmakla eleştirilen Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dini haklar konusunda 'önyargılarını yıkarak' Pekin'i 'kötülemekten' vazgeçmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Komünist Parti'nin yayın organı "Halkın Günlüğü", Çin'in dini haklara saygı duyduğunu ancak ABD'nin "Çin'i karalamak için dini bahane olarak kullandığını" yazdı. Sincan'da kurulan "eğitim kamplarının bölge nüfusunu terörizm ve aşırılıkçılıktan korumanın etkili bir yolu olduğunu" savunan gazete, “Çin’in ulusal uyumunu baltalamak ve içişlerine müdahale etmek için sözde dini inanç özgürlüğü kullanıyorlar” ifadelerine yer verdi. Pompeo'dan Çin'e Uygur eleştirisi: Yüzyılın kara lekesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslümanlar üzerindeki baskıcı politikasını eleştirerek bu politikaların “yüzyılın kara lekesi” olduğunu söylemişti. Pekin yönetiminin Batı Sincan’da bir milyonu aşkın Uygur Türkü, Kazak ve diğer Müslüman azınlıkları toplama kamplarında tuttuğunu kaydeden Pompeo, “Çin, zamanımızın en kötü insan hakları krizine ev sahipliği yapıyor” dedi. Euronews Türkçe

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