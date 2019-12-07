Devrik lider Morales Küba'ya gitti

Bolivya'da ABD yanlısı muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, sığınma hakkı aldığı Meksika'dan Küba'ya gitti.

Eski Bolivya lideri, Küba'ya tedavi amacıyla gitti. Reuters'e konuşan eski Morales hükümetininin Sağlık Bakanı Gabriela Montano, "Evo Morales, kendisini Bolivya'da tedavi eden Kübalı tıbbi ekip ile olan randevusu için Küba'da bulunuyor" dedi. Meksika Dışişleri doğruladı Meksika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Roberto Velasco Alvarez, Morales'in dün Küba'ya gittiğini doğruladı. Twitter'dan açıklama yapan Alvarez, Morales'in seyahatin geçici olduğuna dair bilgi verdiğini ifade etti. ​Morales, 10 Kasım'da istifaya zorlandıktan iki gün sonra Meksika'nın sığınma teklifini kabul etmişti.

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