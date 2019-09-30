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30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

El-Kaim sınır kapısı hizmete açıldı

30 Eylül 2019, Pazartesi 21:08
Irak ile Suriye arasında beş yıldır kapalı olan sınır kapısı El-Kaim yeniden hizmete açıldı. Şam ile Bağdat arasındaki ilişkilerde normalleşmenin bir işareti olarak görülen karar aynı zamanda iki ülkenin müttefiki İran için de bir zafer olarak kabul ediliyor.

Nükleer program nedeni ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile gergin bir dönemden geçen Tahran yönetimi bu kapının açılması ile Tahran-Beyrut hattındaki kontrolünü artırmakta önemli bir engeli de aşmış oluyor.

Öte yandan kapının tekrar hizmet vermesi Iraklı ve Suriyelilerin IŞİD başta olmak üzere tüm terörist gruplara karşı kazandığı bir zafer. Başkent Bağdat'a 300 kilometre mesafedeki Anbar eyaletindeki El Kaim şehri IŞİD tarafından Kasım 2017'de işgal edilmiş ve örgütün son kalelerinden biri olmuştu.

2014'ten itibaren Irak ve Suriye'de geniş bir bölgeyi kontrolü altına alan IŞİD'e karşı mücadeleyi Irak 2017'de, Suriye ise 2019'da kazanmıştı.

Suriye ile ilişkilerini geliştiren Irak Arap Devletleri Ligi'ne yaptığı başvuruda Şam'ın nin üyeliğinin geri verilmesini istemişti. Suriye'nin üyeliği 2011'de patlak veren iç savaştan dolayı aynı sene askıya alınmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: El Haim, sınır kapısı, hizmet
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