Esed İdlib'e saldırıya devam ediyor; 2'si çocuk 1'i kadın 5 ölü

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen yoğun hava saldırısında 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil vefat etti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Saldırılarda sabah saatlerinden bu yana 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil vefat etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Kansafra beldesine, Termela, Bsekla Has ve Abdin köylerinin yakınlarına, Hama'nın kuzey kırsalında Kifrenbude ilçesine, batı kırsalındaki El Hüveyz köyüne yoğun hava ve kara saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde İdlib'in güney kasabasında Kansafra beldesi ile Bsekla köyüne düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk 1'i kadın 5 sivil vefat etti. Çok sayıda sivil yaralandı.

Diğer yandan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi, Esed rejiminin Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesinde ilerleme girişimini püskürttü.

Dün Hama'nın kuzey kırsalındaki Kifrenbude ilçesi ile Halep'in batı kırsalındaki Raşidin ve Han El Asal bölgelerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 sivil öldü, 6 sivil yaralanmıştı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden açıklama

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesabından Kansafra beldesi ile Bsekla köyüne yapılan saldırılarla ilgili paylaştığı mesajında, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Suriye'de geçen ay 324 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay çatışan taraflarca 324 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı nisan ayı raporunda Suriye'de 74'ü çocuk, 44'ü kadın toplam 324 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların 34'ü çocuk, 22'si kadın olmak üzere 161 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 sivilin vefat ettiğini belirtilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'da sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 10 sivilin ölümüne yol açtığı ifade edildi.

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1'i çocuk, 2'si kadın 12 sivili öldürdü.

Rejim karşıtı silahlı grupların ise 4 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılırken, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 34'ü çocuk, 16'sı kadın toplam 124 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Geçen ay 54 kişi işkenceyle öldürüldü

Raporda geçen ay 50'si rejim tarafından olmak üzere 54 kişinin işkence sonucu vefat ettiğini belirtildi.

SNHR, 2019 yılının başından bu yana ocakta 197, şubatta 246 martta 334 ve nisanda 324 olmak üzere bin 101 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldüğünü duyurdu.