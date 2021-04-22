Esed rejimi, 203 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Beşşar Esed rejimi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 203 bin doz aşıyı teslim aldığını duyurdu.

Beşşar Esed rejimi, rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin sağlık bakanlığı ilk grup aşıları teslim aldı. Haberde, COVAX kapsamında ulaştırılan aşıların sayısının 203 bin doz olduğu aktarıldı. DSÖ, dün de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline, 53 bin 800 doz aşı göndermişti. Rejimin sağlık bakanlığının açıkladığı verilere göre, rejiminin kontrolündeki bölgelerde şu ana kadar 1483 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldü, tespit edilen 21 bin 584 Kovid-19 vakasının 15 bin 216'sı iyileşti. DSÖ Suriye Temsilcisi Dr. Akjemal Magtymova, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kontrolündeki bölgeye Şam üzerinden 912 bin doz aşı gönderileceğini belirtmişti. Magtymova, yıl sonu itibarıyla Suriye genelinde halkın yüzde 20'sini aşılamayı umduklarını kaydetmişti. AA

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