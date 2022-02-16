Esed rejimi Halep'e saldırdı: 4 sivil öldü

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep ilinin batısındaki akaryakıt deposuna düzenlediği saldırıda 4 sivil vefat etti, 1 sivil yaralandı.

Halep'in batısındaki Şeyh Ali köyünde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Halep'in batısındaki Termenin köyündeki akaryakıt istasyonuna karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 sivil vefat etti. Yaralanan bir sivil hastanede tedavi altına alındı. AA

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