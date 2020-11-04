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4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

04 Kasım 2020, Çarşamba 12:41
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin İdlib kent merkezi ve çevre ilçelerdeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 7 sivil vefat etti, 13 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında mart ayında yapılan ateşkesi ihlal ederek, İdlib kent merkezi ve çevre ilçelere sabah saatlerinden itibaren top, roket, havan gibi karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenliyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin düzenlediği saldırlarda, Eriha ilçesinde 4, Keferye köyünde 2, İdlib kent merkezinde 1 olmak üzere toplam 7 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Etiketler: Esed rejimi, İdlib, saldırı
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