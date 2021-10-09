Eylül'de yağışlar yıllık bazda artış gösterdi

Yağışlar, eylül ayında ülke genelinde mevsim normallerine göre yüzde 35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye geneli eylül ayı yağışları geçen yılki yağışların üzerinde gerçekleşti. Ülkede söz konusu ayda yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 35, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Mevsim normallerine göre en fazla yağış artışı görülen bölge yüzde 100'ün üzerinde artışla İç Anadolu oldu. Yağışlar, Ege Bölgesi sahil kesimi, Edirne, Bursa, Mersin, Hatay, Adana'nın kuzey kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari, Van çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı. Yurdun iç kesimleri ile Giresun çevrelerinde yer yer mevsim normallerinin iki katından fazla yağış gerçekleşti. Eylül ayı il geneli bazında en fazla yağış 243,3 milimetreyle Rize'de, en az yağış 0,4 milimetreyle Mardin'de kaydedildi. Yağışlı gün sayıları Marmara Bölgesi'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde 15-20 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde 20-25 gün, Aydın ve Muğla'nın batısı, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin , Şırnak, Hakkari ve Van'ın doğu kesimlerinde ise 1 gün civarında gerçekleşti. AA

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