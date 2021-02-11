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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Fas ile İsrail eğitim alanında iş birliğinini artıracak

11 Şubat 2021, Perşembe 20:43
Fas ile İsrail'in, öğrenci değişim programlarının hazırlanması ve karşılıklı kültürel gezi turlarının düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fas yerel kaynaklarında yer alan habere göre, Fas Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Said Emzazi, İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Bakan Emzazi ile Gallant'ın, iki ülke arasında orta derece okul ve üniversite öğrencileri için değişim programlarının hazırlanması ve karşılıklı kültürel gezi turlarının düzenlenmeye başlatılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Görüşmede, Gallant’ın, “iki ülke arasındaki barış sürecini teşvik etmede en önemli faktörün eğitim” olduğunu vurgulayarak, Emzazi'ye eğitim alanında ortak ekip kurmayı önerdiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülke eğitim sistemlerinin karşılaştığı zorlukları değerlendiren bakanların, konuşmanın sonlarında birbirlerini karşılıklı olarak resmi ziyarete davet ettiği bildirildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

AA

Etiketler: Fas, İsrail, işbirliği, eğitim
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