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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Filistinli aktivistlerin telefonuna casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı

08 Kasım 2021, Pazartesi 18:32
İsrailli NSO Group'a ait "Pegasus" isimli casus yazılımla 6 Filistinli insan hakları savunucusunun cep telefonlarının hacklendiği ortaya çıktı.

İrlanda merkezli "Sınır Hattı Savunucuları" (FLD) insan hakları kuruluşunun raporunda, 6 Filistinli aktivistin cep telefonunda NSO Group'a ait Pegasus casus yazılımının tespit edildiği belirtildi.

FLD'den yapılan açıklamada Filistin'in önde gelen üç sivil toplum kuruluşlarından Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi'ne ait 75 telefonda yapılan incelemelerde altısında casus yazılımdan izler tespit edildiği vurgulandı.

Casus yazılımın söz konusu Filistinli aktivistlerin telefonlarına Temmuz 2020 ve Nisan 2021 tarihleri arasında yüklendiği ifade edildi.

Bu kuruluşlardan hiç biri İsrail'in terör listesinde yer almazken, telefonların incelemeye alındığının açıklanmasının ardından diğer 3 kuruluşla birlikte terörist organizasyonlar listesine alındı.

Telefonları izlenen insan hakları savunucularından dördünün geçen ay İsrail yönetimince "terör listesine" alınan Filistinli sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, casus yazılımın Filistinli aktivistlerin telefonlarına kim tarafından yüklendiğinin ise bilinmediği kaydedildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Filistinli aktivist, telefon, casus yazılım
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