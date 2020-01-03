Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediğini söyledi.

Okunma Sayısı: 327

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.