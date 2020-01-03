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3 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Trump'tan İran açıklaması

03 Ocak 2020, Cuma 17:24
ABD Başkanı Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Trump, Twitter hesabından, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığı, ama hiçbir müzakereyi kaybetmediği paylaşımını yaparak, İran'a müzakere için açık kapı bıraktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı. 

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

AA

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