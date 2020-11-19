"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Gazze için felâket uyarısı

19 Kasım 2020, Perşembe 23:44
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTA DOĞU BARIŞ SÜRECİ ÖZEL KOORDİNATÖRÜ NİCKOLAY MLADENOV, GAZZE’DEKİ KÖTÜ HAYAT ŞARTLARI SEBEBİYLE BÜYÜK BİR SAĞLIK KRİZİ VE EKONOMİK FELÂKETLE KARŞI KARŞIYA KALINACAĞI KONUSUNDA UYARDI.

Bİrleşmİş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü hayat şartları ve kırılgan sağlık sistemi nedeniyle büyük bir sağlık krizi ve ekonomik felâketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

BM Güvenlik Konseyini İsrail ve Filistin’deki gelişmeler hakkında bilgilendiren Mladenov, Gazze’nin karşı karşıya kaldığı sağlık krizi ve ekonomik krize dikkati çekti.  Gazze’deki durumun en âcil sorun olmaya devam ettiğini söyleyen Mladenov, Gazze’deki 2 milyon Filistinlinin yeni tip koronavirüs salgınının büyümesi durumunda çökmekte olan altyapı, kötü hayat şartları ve kırılgan sağlık sistemi sebebiyle büyük  bir sağlık krizi ve ekonomik felâketle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.      

Filistin’de salgın yüzünden 121 bin kişinin işini kaybettiğini ve istihdam oranının yüzde 17 daha azaldığını söyleyen Mladenov, Filistinli hanelerin yaklaşık yüzde 40’ının bu dönemde gelirlerinin yarısından fazlasını kaybettiğini ve gıda güvensizliğinin de arttığını belirtti.  Mladenov, İsrail ve Filistinli yetkililere her iki halkın da çıkarı için ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirme ve iyileştirme çağrısında bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 614
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anaokullarına ilişkin MEB'den açıklama

    Azerbaycan ordusu Ağdam'da

    Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla yakalandılar

    Merkel'den Türkiye açıklaması

    Bakan Kurum'dan İzmir'deki binalara ilişkin açıklama

    Menemen'de soruşturma: Belediye Başkanı ile 23 kişi gözaltına alındı

    Türkiye’ye yakışmıyor

    Gazze için felâket uyarısı

    Uysal: Hedef demokratik siyaset

    Şeffaflık olmadan başarılı olunamaz

    Türkiye'de son 24 saatte 123 kişi vefat etti

    DSÖ: Aşılar Kovid-19'u tamamen durdurmayacak

    ABD’liler Trump’ın kaybetmesine sevindi

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

    ABD'de son 24 saatte 2130 ölüm ve 186 bin yeni vaka!

    'Beklenen deprem Tekirdağ’da olacak'

    Pompeo’ya “İsrail’in yasa dışı yıkımlarını” kınaması çağrısı

    Çok büyük bir dalga geliyor

    Küresel borçlar 272 trilyon doları aştı

    Ebeveynlere uyarı: Şiddet içerikli programlara dikkat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Adalet hassasiyeti” mi?!
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” nasıl yapılacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeden sonra zoraki nikâh
    Şükrü BULUT

    Çadırlar sökülüyor, göç düzülüyor; haberimiz var mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devletin çivileri
    Genel

    Türkiye’ye yakışmıyor
    Şemseddin ÇAKIR

    İşârât-ı Gaybiye (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Nikâhtaki keramet
    Faruk ÇAKIR

    Afet, affeder mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.