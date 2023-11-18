Gazze Şeridi Orta Çağ’a döndü

BM İletişim Direktörü Juliette Touma, “Gazze’de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, “Gazze’de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi.” dedi.

Touma New York’taki BM binasındaki gazetecilere, video konferansla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Gazze’de halihazırda iletişim hizmetlerinin kesildiğini ve bunun 7 Ekim’den bu yana 4. kez yapıldığını ifade eden Touma, bu nedenle insani yardımları koordine etme ve dağıtmanın mümkün olmadığını söyledi. Touma, “Gazze halkı 6 haftadır cehennemi yaşıyor” diyerek, “Gazze’de su, yakıt, gıda ve insani yardımın silah olarak kullanıldığını görüyoruz.” diye konuştu. Çok yüksek sayıda Filistinlinin yerinden edildiğini kaydeden Touma, “Bu, 1948’den bu yana gördüğümüz en yüksek rakam. İnsanlar gözümüzün önünde toplu göçe zorlanıyor. Bazıları geçmişteki travmalarını tekrar yaşarken, diğerleri atalarının travmalarına tanık oluyor.” değerlendirmesinde bulundu. Touma, diğer çatışmalardan farklı olarak Gazze halkının “çıkış yolu” olmadığını ve bir bölgede köşeye sıkıştığını belirterek, “Barınaklardaki çocuklar bir damla su ve ekmek için yalvarıyor” dedi.