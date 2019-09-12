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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Google, Fransa'ya 1 milyar euro ceza ödeyecek

12 Eylül 2019, Perşembe 19:29
Google, ek vergilerle beraber Fransa'ya yaklaşık 1 milyar euro vergi cezası ödemeyi kabul etti.

Fransa mali savcılık bürosu, perşembe günü yapılan açıklamayla 4 yıl önce açılan vergi kaçırma davasında sonucunda internet devi Google'ın 500 milyon euro ceza ödemeye mahkum edildiğini ilan etti.

Google tarafından gün içinde yapılan açıklamada, söz konusu vergi cezası haricinde Fransa'ya 465 milyar euro tutarında ek vergiler ödemeyi de kabul ettiğini ve ülkedeki mali dolandırıcılık soruşturmasını sona erdiren anlaşmanın faturasının yaklaşık 1 milyar euro olduğu duyuruldu.

Google tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Fransa'da uzun yıllardır yaşadığımız vergi ve ilgili anlaşmazlıklara bir son verdik. Bu anlaşmalar, bir Fransız mahkemesi tarafından bugün ilan edilen 500 milyon euroluk ödemenin yanı sıra, ödemeyi kabul ettiğimiz ilave vergiler için 465 milyon euro bir ödemeyi de içeriyo ” ifadesi kullanıldı.

Fransız mali polisi, Avrupa merkezi İrlanda'nın başkenti Dublin'de olan Google'ın satış sözleşmelerini ada ülkesinde düzenleyerek ülkeden vergi kaçırdığı iddiası ile 4 yıl önce soruşturma başlatmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Google, Fransa, ceza
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