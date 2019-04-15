Gözler Fukuşima'da

Depremde hasar gören 3 no'lu reaktördeki nükleer yakıt ünitelerinin çıkarılması işlemi başladı. Nükleer yakıtın çıkarılması santralin topyekun tasfiyesi sürecinde önemli bir kilometre taşı kabul ediliyor.

Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından gözlemlenen dev dalganın sızıntıya yol açtığı Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nde, hasarlı reaktörlerdeki nükleer yakıtın tasfiyesine başlandığı bildirildi. Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, santralin deprem ve tsunamide zarar gören 3 no'lu reaktörünün içindeki 566 kullanılmış ve kullanılmamış nükleer yakıt ünitesinin dışarı çıkarılması işlemine başlandığı belirtildi. Açıklamada, nükleer yakıt ünitelerinin çıkarılmasının santralin topyekun tasfiyesi sürecinde önemli bir kilometre taşı olduğu ifade edildi. 3 no'lu reaktördeki tasfiye işlemlerinin 2 yıl süreceği kaydedildi. Santralin hasar gören 1 ve 2 no'lu reaktörlerinde de yaklaşık bin nükleer yakıt ünitesi bulunduğu belirtildi. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor. AA

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