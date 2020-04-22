Guterres: İklim değişikliği unutulmamalı

Dünya Günü'nün 50. yıldönümü kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres hükümetlere çağrıda bulunarak Covid-19 krizi ile mücadele kapsamında iklim değişikliğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hükümetlerin böyle bir dönemde 'yeşil ekonomiye' yatırım yapmak isteyenlere öncelik vermesi gerektiğinin altını çizdi. Havayı büyük ölçüde kirleten şirketlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Eski Portekiz başbakanı Guterres, "Dünya Günü'nde bütün gözler Covid-19 pandemisine çevrildi. İkinci Dünya Savaşından bu yana böyle bir kriz yaşanmadı. Ancak bir diğer acil durum daha var, o da iklim krizi." dedi.

Guterres, "Halkın parasıyla şirketler kurtarıldığında yeşil ekonomiye bağlı sürdürülebilir kalkınma ve istihdam sağlanmalı. Fonlar çevreyi koruma altına alan sürdürülebilir projelerde geleceğe yatırım yapmak için kullanılmalı." ifadelerini kullandı.