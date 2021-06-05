Hindistan’da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 380 ölüm daha

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 3 bin 380 kişi virüs nedeniyle vefat etti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 120 bin 529 vaka kaydedilirken virüse yakalanan 3 bin 380 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısının 28 milyon 694 bin 879'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 344 bin 82 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor. Pozitif test oranının yüzde 6,38 olduğu ülkede, 1 milyon 555 bin 229 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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