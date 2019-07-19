Hollanda Mahkemesi: Srebrenitsa katliamında Hollanda da kısmen sorumlu

Hollanda Yüksek Mahkemesi, ülkenin 1995'te Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında Sırp güçlerince katledilen yaklaşık 8 bin kişiden 350'sinin ölümünde kısmen sorumluluğu olduğuna yönelik alt mahkeme kararını onadı.

Mahkeme, "Hollanda askerleri 350 kişiyi hukuksuz bir şekilde tahliye ederek katliamdan kaçma şanslarını ellerinden almıştır" dedi. Kararda, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen güvenli bölgede görev yapan askerlerin, öldürülme riskleri olmasına karşın, bu kişileri Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic'e bağlı birliklere teslim etmelerinin yanlış olduğu vurgulandı. Ancak Mahkemeye göre, Hollanda askerleri katliamdan sadece "yüzde 10" oranında sorumlu. Srebrenitsa'da yaşananlar, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam" olarak nitelendiriliyor. AA

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