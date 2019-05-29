'İdlib'deki katliamları durdurun' çağrısı

SMDK, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin uluslararası toplumu göreve çağırdı. SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin, İran ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yoğun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti. Açıklamada, "Daha önce denenmiş ve bilinen yöntemlerden farklı olarak, uluslararası toplum ve kuruluşların, devam eden katliamları durdurmak için uygun bir mekanizma bulması gerekiyor." ifadelerine yer verildi. Uluslararası toplumun, ateşkesin sağlanması konusunda üzerine düşen sorumlulukları acilen yerine getirmesi istendi. AA

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