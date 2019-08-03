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3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

IKBY 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" ilan etti

03 Ağustos 2019, Cumartesi 15:55
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, oy çokluğuyla 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" kabul etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, tatilde olmasına rağmen terör örgütü IŞİD'in Musul'un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği saldırının 5. yılı dolayısıyla düzenlenen olağanüstü oturumda toplandı. Oturumda, 3 Ağustos gününün "Ezidi Soykırım Günü" olarak tanınması önerisi görüşüldü. 

Meclisteki 111 milletvekilinden 87'sinin katıldığı oturumda, öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Terör örgütü IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

IŞİD saldırısının bilançosu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından, mart ayında yapılan yazılı açıklamada, IŞİD saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293 olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, IŞİD unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği belirtilmişti.

Sincar ilçesinin IŞİD'tan tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca mezar bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin de Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığı bilgisine yer verilmişti.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, IŞİD saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'deki kamplara yerleştirilmişti.

AA

Etiketler: Irak, IKBY, Ezidi, IŞİD, katliam
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