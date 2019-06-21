IKBY Başkanı Barzani'nin ilk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul ettiği IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basın kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan Barzani'nin kendisini ziyaret edeceğini duyurduğu açıklamasında, "Özel bir misafirim olacak. Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu." demişti. 10 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturan Neçirvan Barzani, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. AA

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