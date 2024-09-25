İklim değişikliği Avrupa’da sel ihtimalini iki katına çıkardı

Bilim insanları, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliğinin bu ay Orta Avrupa’daki sel felaketlerinin yeniden yaşanma ihtimalini iki katına çıkardığını ve yağış yoğunluğunu yüzde 7 arttırdığını tespit etti.
Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) tarafından yapılan ilişkilendirme analizinde, Polonya, Çekya, Avusturya, Romanya, Macaristan, Almanya ve Slovakya gibi Avrupa ülkelerinde bu ay yaşanan yoğun yağış ve sellerde iklim değişikliğinin etkisi incelendi. Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği Orta Avrupa’da 24 kişinin ölmesine yol açan sellerin yaşanma ihtimalini iki katına çıkardı.
AA