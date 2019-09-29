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İmran Han: Modi'nin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz

29 Eylül 2019, Pazar 23:20
Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin her koşulda Keşmir'i destekleyeceğini söyleyerek, "Müslümanlardan nefret eden faşist (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD dönüşünde İslamabad Uluslararası Havalimanı'nda binlerce kişi tarafından karşılanan Han, burada konuşma yaptı.

Keşmir sorununa değinen Han, Pakistan'ın her koşulda Keşmir halkını destekleyeceğini belirterek, "Allah'ın rızasını kazanmak için Keşmir'in yanındayız. Hepimizin iyi ve kötü zamanları olabilir ancak asla umudumuzu yitirmemeliyiz. Keşmir'in gözü kulağı sizde. Allah'ın izniyle Keşmir bağımsızlığını kazanacak." diye konuştu.

Pakistan olarak her platformda Keşmir'in maruz kaldığı baskıyı anlatacaklarını vurgulayan Han, "Müslümanlardan nefret eden faşist Modi hükümetinin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz. Çaba sarf etmek bizden, başarıya ulaşmak Allah'tan." dedi.

Han, cuma günü BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada dünya ülkelerine eğer Hindistan'a müdahale edilmezse Keşmir halkının silaha sarılacağı uyarısında bulunmuştu.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşayan halkın Hint askerlerinin uyguladığı zulüm ve şiddete karşı silahlanmaktan başka çaresi kalmadığını söyleyen Han, iki ülkenin savaşın eşiğine geldiğini belirterek şunları söylemişti:

"İyisi için dua edin ama kötüsüne de hazır olun. Eğer savaş çıkarsa Hindistan'dan 7 kat küçük Pakistan'ın iki seçeneği var. Ya teslim olacağız ya da özgürlük için sonuna kadar savaşacağız. Biz tek Allah'a inanıyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Eğer iki nükleer güç savaşırsa sonuçları sınırlarını aşar. Sizi uyarıyorum, tehdit etmiyorum çünkü savaşa doğru gidiyoruz. Bu BM için bir sınav çünkü Keşmir'e kaderini belirleme sözünü siz verdiniz. Zaman harekete geçme zamanı. Hindistan ablukayı kaldırmalı, tutukluları serbest bırakmalı ve Keşmir'e verilen söz tutulmalı."

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

AA

Etiketler: cammu keşmir
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