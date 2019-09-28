Hükümete Keşmir tepkisi

Hindistan’da 500’den fazla akademisyen ve bilim insanı Keşmir’de uygulanan baskılara tepki göstererek Hindistan hükümetine günlük hayatı kısıtlayan güvenlik tedbirlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

'Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?'

Keşmir'de 13 bin genç erkek kayboldu

ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı: Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın

Hindistan’da 500’den fazla akademisyen ve bilim insanı, özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir’de hükümet tarafından uygulanan kısıtlamalara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

Telegraph India’nın haberine göre, 500’den fazla Hint akademisyen ve bilim insanı, yaptıkları ortak açıklamada, Hindistan hükümetine, Keşmir’deki bütün telekomünikasyon kısıtlamalarının ve günlük hayatı kısıtlayan güvenlik tedbirlerinin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Bu açıklamayı, bir aydan fazla süredir Keşmir’de yaşanan krizle ilgili derin endişelerimizi ifade etmek için kaleme alıyoruz” ifadesine yer verildi. Kısıtlamalar dolayısıyla aileleriyle irtibat kuramayan öğrencilerin çektiği sıkıntılara şahit olunduğu aktarılan açıklamada kısıtlamaların, “Keşmir’deki sıradan insanların tıbbî ve temel malzemeleri temin etmesini, hatta çocukların okula gitmesini zorlaştırdığına” dair “güvenilir raporlar” olduğundan bahsedildi.

Yapılanlar demokrasiye ters

Açıklamada, “Hindistan hükümetinin, Keşmir’deki muhalefet liderlerine ve muhaliflere yönelik iletişim kısıtlamasının ve göz altıların son derece antidemokratik olduğuna inanıyoruz. Demokrasinin temel bir normu, iktidardaki partinin, herhangi bir suç isnat edilmemiş muhalif liderleri kilit altına almaya hakkı olmadığıdır.” ifadeleri kullanıldı. Hindistan hükümetine Cammu Keşmir’deki bütün iletişim kanallarının bir an önce yeniden aktif hâle gelmesi, günlük hayatı engelleyen güvenlik tedbirlerinin, kısıtlamaların kaldırılması ve muhalefet liderleri ile muhaliflerin serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, bölgedeki insan hakları ihlâllerine ilişkin iddialarla ilgili şeffaf ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi istendi.

“Keşmir halkı ile dayanışma içindeyiz”

Keşmir’de Hindistan güvenlik güçleri tarafından insan hakları ihlâlleri gerçekleştirildiğine dair gelen çok sayıda haberlerden rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Hint akademisyenler ve bilim insanları, “Keşmir halkı ile dayanışma içindeyiz ve Hindistan hükümeti tarafından alınan kararlar sonucu ailelerinden ve arkadaşlarından koparılan Keşmir dışındakilere de desteklerimizi sunuyoruz.” mesajını verdi.