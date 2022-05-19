İngiltere'den Rus hava yolu sektörüne yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi. Açıklamada, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme kabiliyetini sekteye uğrattığı, hayati tedarik zincirlerine zarar verdiği kaydedildi. AA

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