İngiltere ve Fransa balıkçılık krizini görüşecek

İngiltere'de Brexit'ten Sorumlu Devlet Bakanı David Frost, Fransa ile yaşanan balıkçı lisansı krizi konusunu görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa İşleri'nden Sorumlu Bakan Clement Beaune ile bir araya geliyor.

Salı günü İngiltere'ye yönelik yaptırım tehdidinden geri adım atan Fransa, Fransız balıkçıların yaptığı lisans başvurularının Birleşik Krallık tarafından kabul edilmediğini belirterek Londra yönetimini Brexit Anlaşması'nın şartlarına uymamakla suçluyor.

Bu anlaşma, Fransız balıkçıların İngiliz hükümetinden lisans alabilmek için daha önceden de bu sularda balıkçılık yaptıklarını kanıtlamaları şartı koşuyor. Fransa, Londra'nın bu kapsamdaki lisans başvurularını kabul etmediğini savunuyor.

Paris yönetimi ayrıca, yıllar boyunca balıkçılık yapıldığının kanıtlanmasının yeterli teknolojiye sahip olmayan küçük çaplı birçok şirket için çok zor olduğunu ileri sürüyor.

Fransa anlaşmazlığın sürmesi durumunda İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'na sağlanan elektriğin kesilmesi başta olmak üzere, İngiliz ürünlerine sıkı sınır kontrollerinin uygulanması ve bazı İngiliz bandıralı gemilere Fransız limanlarının kapanması kararlarını almakla tehdit ediyor.

Lisans başvurularının reddedildiği iddiasını kabul etmeyen İngiltere ise Fransa'nın tehditlerini "dengesiz ve hayal kırıklığı yaratıcı" olarak değerlendiriyor. Londra ayrıca Paris'in bu tür yaptırımları uygulamaya sokması durumunda Brexit Anlaşması'nın şartlarını da ihlal etmiş olacağı uyarısında bulunuyor.

Fransa yaptırımların 2 Kasım'da uygulamaya sokulacağını açıklamış fakat aynı gün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki ülke arasındaki müzakerelerin devam ettiği süre zarfında bu tür bir adım atılmayacağını belirterek yaptırımların askıda olduğunu ifade etmişti.

Londra da bu adımın atılmasından memnuniyet duyulduğunu dile getirmiş, lisans başvurularında getirilmesi gereken kanıt konusunda "yoğun çalışmaların" sürdürülmesine "hazır" olduklarını ifade etti.