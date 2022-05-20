Birleşmiş Milletler ’de düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı Bakanlar Toplantısı’nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyadaki gıda krizini sonlandırmak için tüm ülkelerin acilen ortak bir dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, salgın hastalık öncesi güvenli gıdaya ulaşamayan insan sayısının 135 milyon olduğunu, bugünse bu sayının 276 milyona ulaştığını söyledi. BM Genel Sekreteri Gutterres, 2016 yılına oranla bu sayının şimdilerde yüzde 500 arttığını belirterek “İnsanları besleyemezsek, çatışmaları besleriz. Sayılar ürkütücü. İklim değişikliği küresel açlığı ve krizi tetikledi. COVID-19 salgını kaynaklı ekonomide yaşanan sıkıntılar gelirleri azalttı. Gıda tedarik zincirlerini bozdu. Ukrayna’daki savaş bu durumu daha da tetikledi” dedi. Haber Merkezi

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