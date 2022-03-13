Irak'a füze saldırısı: Kim saldırdı belli değil

Irak'ın Erbil kentinde bulunan yapım çalışması süren ABD'nin yeni konsolosluk binasının bulunduğu alan 12 balistik füze ile vuruldu. Ülke sınırları dışından atıldığı belirtilen füzelerle ilgili herhangi bir devlet veya örgüt sorumluluk üstlenmedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'in Irak dışından atılan 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi. IKBY saldırıda bir kişinin hafif yaralandığını duyurdu, ABD Dışişleri Bakanlığı da kınama yayınlayarak Erbil'deki başkonsoloslukta ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı. Euronews Türkçe

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