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31 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İran'dan ABD yaptırımlarına tepki

31 Mart 2022, Perşembe 14:13
İran, ABD yönetiminin "Tahran'ın balistik füze programına materyal destek sağladığı" gerekçesiyle İranlı kişi ve firmalara yeni yaptırım getirmesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Sözcüsü Said Hatipzade'nin konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hatipzade, ABD'nin İran vatandaşlarına ve bazı şirketlere yönelik yeni yaptırım kararına işaret ederek, "Bu hamle, ABD hükümetinin İran'a karşı başarısız azami baskı politikasını sürdürmek için İran halkına yönelik ön yargısının bir başka işaretidir." ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların ABD yönetiminin, savunduğunun aksine "her fırsatı temelsiz suçlamalarda bulunmak ve İran halkına baskı yapmak için kullandığını açıkça kanıtladığını" belirten Hatipzade, şunları kaydetti:

"ABD, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu iddia etmesine rağmen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmeye devam ediyor."

AA

Etiketler: İran, ABD, yaptırım, tepki
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