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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İran Turizm Bakanı: Turizm sektörü iflas edebilir

16 Eylül 2020, Çarşamba 15:50
İran, koronavirüs krizinin devam etmesi halinde turizm sektörünün iflasa sürüklenebileceğini bildirdi.

Koronavirüs salgınının turizme etkileri hakkında açıklamalarda bulunan İran Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, "Şu ana kadar turizmin krizde olduğuna dair konuşmalar vardı ancak durumun böyle devam etmesi halinde tüm yatırımlar boşa gidecek ve turizm endüstrisi sonunda iflas edecek." diye konuştu.

Tahran'da konuşan Munisan, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle ilgili sağlık bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını ve bunu (esneme) sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Covid-19 kuralları esnetilsin"

Yabancı turistlerin sıkı hijyen koşulları altında ülkeye girişine tekrar izin verilmesi konusunu örnek gösteren Munisan, İran vatandaşlarının yurt içi seyahatlerine getirilen kısıtlamaların da "seyahat ama sorumlu bir şekilde" sloganıyla yeniden gevşetilebileceğini söyledi.

Salgının şubat ayı sonunda patlak vermesinden bu yana turizm sektöründe ülkede adeta 'yaprak kımıldamazken' bunun yerini yatırımcılara yönelik ağır borç yükü aldı.

Şubat ayından bu yana, İran'a sefer düzenleyen yabancı havayolu şirketlerinin sayısı da neredeyse durma noktasına geldi.

Ulusal havacılık otoritesi, ortalama yüzde 80'in üzerinde daha az yabancı uçuş kaydedildiğini ve yolcu sayısının da yüzde 95'ten fazla azaldığını açıkladı.

Bakan Munisan, geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İran'da geçen yıl nisan, mayıs, haziran aylarında turist sayısı 300 bin iken, yıl sonunda toplam sayı 8 milyon 700 bine ulaşmıştı. Bu yıl aynı aylarda turist sayısı 74'e kadar geriledi ve neredeyse sıfıra yaklaştı." ifadesini kullanmıştı.

İran, ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs salgınından önce de ağır bir ekonomik krizin içindeydi.

Dövizcilere göre İran Riyali, Amerikan Doları karşısında üçte iki oranında değer kaybetti.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran Turizm Bakanı, turizm sektörü, iflas
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