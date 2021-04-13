İran: Yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladık

İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana toplantısı öncesi ülkenin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben bir mektup yazarak, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını bildirdi. Böyle bir hareketin, İran'ı "uranyumun askeri amaçlarla kullanımı için yüzde 90 eşiğine yaklaştıracağı" belirtiliyor. Arakçi, pazar günü saldırıya uğrayan İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde hasar gören makinelerin yenileneceğini ve mevcut makinelere ek olarak, yüzde 50 kapasiteli 1000 santrifüjün daha ekleneceğini kaydetti. Euronews Türkçe

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