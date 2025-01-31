İslam düşmanlığı cezalandırıldı

Fransa’da Lyon 3 Üniversitesi’nde bir öğretim üyesi, Müslüman karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi sözleri sebebiyle 1 yıl süreyle görevden uzaklaştırıldı.

İtalyan Martina Tafuro Müslüman olarak “Eda” ismini aldı

Avrupa’da İslamofobi ile Mücadele Topluluğu’nun (CCIE) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Lyon 3 Üniversitesi’nde bir hukuk profesörü “Afrikalı bir Müslüman, Fransa’da Katolik beyaz gibi asla entegre olamayacak” gibi sözler sarf etti.

Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin tepkisine yol açan bu durum, üniversitenin disiplin kuruluna intikal etti. Disiplin kurulu, hukuk profesörünü, Müslüman karşıtı, ırkçı ve cinsiyetçi sözleri nedeniyle 1 yıl görevden uzaklaştırma kararı aldı.