İspanya hükümeti AB'den 'ortak turizm kuralları' istiyor

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin yeniden başlaması aşamasında Avrupa Birliği'nin ortak kurallar belirlemesi gerektiğini vurguladı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin yeniden başlaması aşamasında Avrupa Birliği'nin (AB) ortak kurallar belirlemesini istedi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, bir İspanyol radyosuna verdiği demeçte, 1 Temmuz'dan itibaren sınırları açıp turist kabul edilmeye başlanması ve Kovid-19 nedeniyle uygulanan 14 günlük karantinanın kaldırılması kararlarıyla ilgili bazı detayları paylaştı.

"Sadece güvenli ülkelerden turist kabul edilecek." diyen Laya, turizmde atılacak adımların "sürdürülebilirlik, sağlık ve güvenlik" esaslarına dayandırılarak AB ülkeleriyle koordineli şekilde olması gerektiğinin altını çizdi.

Laya, "güvenli ülke" tanımlamasının AB ülkeleriyle belirlenmesi ve "çok vicdanlı" olunmasını gerektiğini vurgulayarak, "Antipatik olmadan, verilere dayanarak salgına karşı çok temkinli hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Turizm, Ticaret ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto da serbest dolaşım için AB'den ortak kurallar belirlemesini ve şimdilik ülke genelinde değil sadece bölgesel boyutta turizmin açılmasıyla ilgili karar alınmasını istedi.

Maroto, Kovid-19'dan dolayı iki ayı aşkın süredir duran turizmin tekrardan açılması için "güvenlik garantisi, sağlık hizmeti kapasitesi, şeffaflık ve koordinasyon" kriterlerinin öncelikli olacağını söyledi.