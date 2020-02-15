İsrail bir gün hesap verecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’deki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmalara ait veri tabanının açıklanmasını alkışladığını bildirdi.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren firmaların listesini yayımlamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Açıklanan BM raporunu, “hesap verebilirliğe ve cezasızlığın sonlanmasına yönelik önemli bir ilk adım olarak” olarak niteleyen Lynk, uluslararası suç işleyen ve ihlallerde bulunan İsraillilerin yargılanacağına olan inancını dile getirdi. Lynk, işgal altındaki Filistin toplarındaki 249 Yahudi yerleşim biriminin uluslararası toplum tarafından “uluslararası hukukun çirkin bir ihlali” olduğunun defalarca tekrarlandığını anımsatarak bu yerleşim birimlerinin Filistin halkının karşılaştığı en önemli insan haklarının başlıca kaynağı olduğunun altını çizdi. AA

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