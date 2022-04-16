İsrail’i Mescid-i Aksa’dan çıkarın

Filistin, Mescid-i Aksa’daki güçlerini çekmesi için İsrail’e baskı kurulmasını istedi. Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur sivilleri korumak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin, Mescid-i Aksa’da bulunan İsrail güçlerinin çekilmesi ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadetlerine yönelik engellerin kaldırılması için Tel Aviv’e baskı kurulmasını istedi. Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Kudüs’teki gelişmeler üzerine BM ve uluslararası yetkililerle bir dizi görüşme yaptı. Görüşmelerde İsrail’in gözaltına aldığı Filistinli gazeteci, çocuk, yaşlı ve kadınların hemen salıverilmesi gerektiğinin altını çizen Mansur, Mescid-i Aksa’da bulunan İsrail güçlerinin çekilmesi ve Müslümanlar ile Hristiyanların ibadetlerine yönelik engellerin kaldırılması için Tel Aviv’e baskı kurulması talebinde bulundu. Mansur, “İsrail devleti ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara karşı kınamaların, suçların önüne geçmenin yanı sıra hesap sorma ve Filistin halkını korumaya alacak düzeye çıkması gerekiyor” dedi. Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi Mansur, uluslararası topluma, giderek tırmanan tehlikenin önüne geçme ve Filistinli sivilleri korumak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail’in Mescid-i Aksa ihlallerine kınama

Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’daki ihlalleri ile ilgili kınama açıklamaları geldi. Mısır, Cezayir, Kuveyt, Katar, Ürdün, Lübnan, Tunus’taki Nahda Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’daki ihlallerine tepki açıklamaları yaptı. İsrail polisi, geçtiğimiz sabah Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskında Filistinli gençlere müdahale etmiş, olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, 400 kişi de gözaltına alınmıştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid’i Aksa’ya düzenlediği baskın kınanarak, “Tamamıyla Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa’da Müslümanların namaz kılmalarına izin verilmesi ve tam koruma sağlanması gerekir.” ifadeleri kullanıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail işgal güçlerinin Kıble Mescidi’ne baskın düzenlemesi ve orada ibadet edenleri tutuklaması Mescid-i Aksa’nın saygınlığına tekrar tekrar yapılan ihlaldir.” ifadeleri kullanıldı. Lübnan Başbakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Necib Mikati, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınlarıyla İsrail’in Kudüs’ün Arap kimliğinin çehresini değiştirmeye çalıştığını ifade etti.