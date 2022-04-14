İsrail ordusu 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, son dönemde şiddetin yükseldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskın ve müdahalelerde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi. Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems mülteci kampına düzenlenen baskında, içinde "iki adet silah, şarjör yüklü bir yelek ve ordu üniformaları bulunan bir sandığın" ele geçirildiği iddia edildi. Açıklamada, Batı Şeria'nın ortasında Beytüllahim kenti yakınlarında Beyt Zekeriya beldesine baskın düzenlediği aktarıldı. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria genelinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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