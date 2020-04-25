İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

İsrail’in aşırı dinci Sağlık Bakanı Yaakov Litzman’ın, yeni tip koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa ettiği belirtildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi. Sağlık Bakanının, koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Litzman, eşiyle birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı, hafif seyreden hastalığı yenmeyi başarmıştı. İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

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