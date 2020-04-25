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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

25 Nisan 2020, Cumartesi 22:16
İsrail’in aşırı dinci Sağlık Bakanı Yaakov Litzman’ın, yeni tip koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa ettiği belirtildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Benyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini bildirdi.

Sağlık Bakanının, koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Litzman, eşiyle birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı, hafif seyreden hastalığı yenmeyi başarmıştı.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

Etiketler: İsrail Sağlık Bakanı, istifa
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  • Cemal özkaya

    25.4.2020 23:00:58

    Litzman, eşiyle birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı, hafif seyreden hastalığı yenmeyi başarmıştı. Yenmeyi başarmıştı yerine şifa buldu desek daha doğru olur. Haber böyle geliyorsa ajanslardan biz parantez içinde yazamaz mıyız.

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