İtalya'da halk referandum için sandığa gidiyor

İtalya'da halk, parlamenter sayısının azaltılıp azaltılmamasını belirlemek için yarın ve pazartesi günü sandığa gidecek. Ülkede 51,5 milyon seçmen oy kullanacak.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1948'den beri çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen İtalya’da, yarın ve pazartesi parlamentodaki sandalye sayısının geleceği açısından tarihi bir halk oylaması yapılacak.

Referandumda halka, geçen yıl parlamentonun her iki kanadından da oylanarak kabul edilen; Temsilciler Meclisindeki vekil sayısını 630'dan 400'e, Senatodaki senatör sayısını ise 315'ten 200'e indiren yasal düzenlemenin yürürlükte kalıp kalmaması sorulacak.

Katılım az olsa da sonuç geçerli sayılacak

İtalyan anayasasına göre onaylayıcı nitelikte olması sebebiyle referandumun geçerliliği açısından katılım yüzde 50'nin altında da olsa oylamada çıkan sonuç geçerli kabul edilecek.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, oy kullanma hakkına sahip 51 milyon 559 bin 898 kişi referanduma katılabilecek.

Ülkede anayasa değişikliği referandumunun yanı sıra biri özerk bölge olmak üzere toplam 7 bölgede de 18 milyon 590 bin 81 seçmen, bölgesel yönetimleri belirlemek için sandıkta oy kullanabilecek.

Kalabalığın önlenmesi için 2 gün sürecek

COVID-19 tedbirleri çerçevesinde oy verme işlemi sırasında kalabalıkların oluşmasını önlemek maksadıyla oy kullanma işlemi yarın ve pazartesi olmak üzere 2 gün boyunca sürecek.

Halk oylamasında anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda bir sonraki seçimlerden itibaren Temsilciler Meclisi ve Senatodaki sandalye sayıları düşecek.

Ülkede iktidar partileri ve bazı muhalefet partileri parlamenter sayısını azaltan anayasa değişikliğine olumlu yaklaşırken bölge seçimlerinde ise muhalefetteki merkez sağ, solun kalesi olarak da bilinen Toscana’nın yanı sıra Puglia ve Campania bölgelerinin yönetimini ele geçirmeyi hedefliyor.