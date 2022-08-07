Joe Biden karantinadan çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, bu sabah yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasının ardından karantinasının sona erdiği duyuruldu.

Doktoru Kevin O’Connor tarafından yapılan açıklamada, dünkü negatif test sonucundan sonra bu sabah yapılan Kovid-19 testinin de negatif çıktığı kaydedilerek, Biden'ın güvenle halkla temaslarına ve başkanlık seyahatlerine geri döneceği belirtildi. Doktorunun açıklamasından sonra Delaware’deki yazlığına hareket etmek için Beyaz Saray'dan ayrılan Biden, basın mensuplarına kendisini iyi hissettiğini belirterek, “18 gün aradan sonra temizim.” dedi. AA

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