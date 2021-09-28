'Kenya'da 2,1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya'

Uluslararası Kurtarma Komitesi, Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2,1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Kenya Direktörü Muhammed El Montassir Hüseyin, yazılı açıklamasında, ülkedeki açlık sorununa kuraklığın neden olduğunun altını çizdi. Hüseyin, zayıf yağışlar ve düşük mahsul nedeniyle 2,1 milyon Kenyalı'nın gelecek 6 ay içinde gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu. 20'den fazla bölgeye "ulusal felaket" ilanı Ülkedeki hayvancılık sektörünün gerilediğine dikkati çeken Hüseyin, bu durumun da gıda sorununu tetiklediğini kaydetti. Hüseyin, ülkenin doğu ve güney bölgelerinin yeterli yağış alamadığını aktardı. Kuraklık nedeniyle Kenya'da 20'den fazla bölgede ulusal felaket ilan edilmişti.

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