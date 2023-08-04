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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Kur’an yakmak ifade özgürlüğü değil

04 Ağustos 2023, Cuma 19:31
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

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Son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların yoğunlaştığı Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen ülkesindeki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar hakkında ilk kez konuşarak “Başka insanların kitaplarını yakamayacak olmanın, ifade özgürlüğüne yönelik bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Frederiksen, ilk kez konuştuğu saldırılar hakkında “Somut bir güvenlik riski var. Bu bizim uluslararası alanda izole olma riskimizi de ortaya çıkarıyor. Bu durum ortaklıklar ve ittifaklar kurmak için çok fazla çaba harcadığımız bu dönemde özellikle sorun teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

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