"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

"Küresel ısınma yoksul ülkelerin ekonomilerini tahrip edecek"

08 Kasım 2021, Pazartesi 17:41
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Glasgow kentinde sürerken açıklanan bir araştırma, küresel ısınmanın 2,9 derece artması halinde 65’e yakın yoksul ülkenin gayri safi yurt içi milli hasılasının (GSYİH) 2050’ye kadar ortalama yüzde 20 oranında, 2100’e kadar ise yüzde 64 oranında düşeceğini ortaya koydu.

Dünyada 29 ülkede faaliyet gösteren 41 Hristiyan kilisesinin resmi yardım ve kalkınma ajansı “Christian Aid” tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Paris Sözleşmesi taahhütlerine uyulup küresel ısınmadaki artış 1,5 derecede sınırla kalsa bile, bu fakir ülkelerdeki GSYİH oranı 2050’ye kadar yüzde 13, 2100’e kadar yüzde 33 oranında düşecek.

19 yüzyıldaki seviyelere oranla, ortalama küresel ısınma bugüne kadar 1,1 oranında artış gösterdi.

"Acilen gerekli tedbirler alınmalı"

Christian Aid adlı hayır kurumunun yaptırdığı araştırmaya göre, dünyadaki ülkelerin üçte biri, ekonomilerini küresel ısınmanın daha şiddetli ve ölümcül hale getirdiği sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve fırtınalara karşı hazırlıklı hale getirmek istiyorsa acilen dayanıklılıklarını artırmak zorunda.

Yardım kuruluşunun hazırlattığı raporu kaleme alan Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nde görevli Marina Andrijevic, "Dünyanın güneyindeki ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yetenekleri ciddi şekilde tehlikeye giriyor. Şu anda yaptığımız politika seçimleri, daha fazla hasarı önlemek için çok önemli” diyerek durumun ciddiyetini özetledi.

"Küresel ısınma en fazla Afrika ülkelerinin ekonomilerini tahrip edecek"

Küresel ısınmadan ekonomik olarak en fazla etkilenecek 10 ülkeden 8’inin Afrika, 2’sinin Güney Amerika kıtasında olduğu uyarısı yapılan raporda, bu 10 ülkenin 2100 yılına kadar GSYİH’sının şu andaki küresel ısınma eğilimi devam ederse yüzde 70, arzu edilen 1,5 derece hedefine ulaşılırsa yüzde 40 azalacağı uyarısı yapıldı.

Bu rapora göre, küresel ısınma yüzünden ekonomisinde en fazla tahribat yaşayacak ülke eylül ayında 300 binden fazla insanı etkileyen şiddetli yağmur ve ani sel felaketinden mağdur olan Sudan olacak.

Bu ülkenin küresel ısınma bir değişiklik yaşanmaması halinde 2050 yılına kadar GSYİH’sı yüzde 32, 2100 yılına kadar ise yüzde 84 oranında azalacak.

Euronews Türkçe

Etiketler: küresel ısınma, yoksul ülkeler, ekonomi, tahrip
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinli aktivistlerin telefonuna casus yazılım yüklendiği ortaya çıktı

    "Küresel ısınma yoksul ülkelerin ekonomilerini tahrip edecek"

    Hasan Çengiç dualarla ebediyete uğurlandı

    Belarus - Polonya sınırında düzensiz göçmen hareketliliği

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu

    Tansiyonun yükseldiği Etiyopya'da son durum?

    ABD, 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı

    'Ermenistan bölgesel iş birliği ile asılsız toprak iddiaları arasında seçim yapmalıdır'

    Karabağ zaferinin 1. yılı

    Sierra Leone'deki patlamada ölü sayısı 101'e yükseldi

    Şuşa'da şükür namazı kılındı

    Orman yangınlarının suçlusu insan

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek

    Elektrik ve doğal gazda KDV yüzde 1’e insin

    Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı vefat etti

    Fenerbahçe, zirvenin 10 puan gerisine düştü

    AB: Filistinli çocuğun ölümü soruşturulmalı

    ''İnançsızlar şehri''nde camiye yoğun ilgi

    Daha cesur adımlar atın!

    Kur’an’ı anlamak ve yaşatmak önemli

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    15 Temmuz karanlık bir olay, çok soru var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah beni yaratırken bana mı sordu!?”
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Bir canda iki imza: Ehadiyet ve samediyet
    Genel

    Elektrikli SUV’da yeni oyuncu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kısaca “iman kurtarma hizmeti”
    Genel

    Türkiye değişiyor iktidar da değişecek
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Okuduklarımızla amel etmedikçe

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.