"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kuveyt, kaybolan vatandaşlarının kemiklerini 29 yıl sonra Irak'tan aldı

08 Ağustos 2019, Perşembe 15:30
Kuveyt, Irak'ın 1990'daki işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri Iraklı yetkililerden aldı.

Kuveyt yönetimi, 29 yıl önce Saddam Hüseyin döneminde Irak'ın Kuveyt'i işgali esnasında kaybolan vatandaşlarına ait kemikleri yetkililerden teslim aldığını açıkladı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, 29 yıl önce kaybolan Kuveytlilerin kemikleri, Irak sınırındaki Abdali Sınır Kapısı'nda Iraklı yetkililerden teslim alındı.

KUNA'ya konuşan Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Rabii el-Adsani, ülkesinin konuyla ilgili talebini daha önce Irak yönetimine ilettiğini belirtti.

Adsani, kemikleri teslim alınan Kuveytlilerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak yönetimi daha önce 32 kişinin kemiklerini kimlik tespiti yapılması için Kuveytli yetkililere teslim etmişti.

Kuveytli esirlerin durumunun çözüme kavuşturulması hedefiyle Kızılhaç bünyesinde oluşturulan üçlü komisyon, Kasım 2018'de Irak'ın güneyinde kalıntılar bulunduğunu açıklamıştı.

Kuveyt, 1990-1991 yıllarında 320 vatandaşının ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Irak yönetimi ise aynı dönemde 5 bin Iraklının kaybolduğunu ifade ediyor.

Ne olmuştu?

Irak ordusu 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal ederek iki gün içinde ülke yönetimini ele geçirmiş, Saddam yönetimi 9 Ağustos'ta Kuveyt'i Irak'a bağladığını duyurmuştu.

17 Ocak 1991'de ABD öncülüğünde 37 ülkeden oluşan koalisyon Irak'a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatmış ve 28 Şubat'a kadar devam eden askeri operasyon sonucunda Kuveyt, Irak işgalinden kurtarılmıştı. 

AA

Etiketler: Irak, Kuveyt, ABD
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnşaat krizi kapıyı kırmak üzere

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'hazine' üzerindeki yetkileri neden artırıldı?

    Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

    Benzin ve motorinde indirim

    Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

    22 modüler üs bölgesi yapımı için sözleşme imzalandı

    Suriye: Türkiye ve ABD arasındaki güvenli bölge anlaşmasını reddediyoruz

    Atambayev'in evine ikinci operasyon

    Pakistan ile Hindistan arasındaki tren seferleri durduruldu

    Babacan: Yeni Parti çalışmalarımız sürüyor

    Hükümlülerin cezaları kamu yararına çalıştırılarak infaz edildi

    ABD'de Yale Üniversitesi kütüphanesinin girişine Kur'an ayetleri asıldı

    Erbil saldırısının planlayıcılarından iki terörist daha etkisiz hale getirildi

    Akar ve kuvvet komutanları KKTC'de açılışa katıldı

    Hindistan Keşmir'de gerilimi tırmandırıyor: 500 kişi gözaltına alındı

    Kılıçdaroğlu: Suriye konusunun görüşüleceği Türkiye konferansı düzenleyeceğiz

    İstanbul'da gıda şirketleri denetlendi: 85 işletme kapatıldı

    Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemez

    Yakalayanlar yandı!

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Raporlarla OHAL haksızlıkları…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Roller değişirken
    Genel

    Yakalayanlar yandı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yurt dışı kurbanlarına sahip çıkalım
    Ali Rıza AYDIN

    Ezan okunurken müezzine icabet etmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Topluma şahsiyet kaybettirildi
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, esma-i İlâhiyenin bir tarlasıdır
    Genel

    Babacan: Yeni Parti çalışmalarımız sürüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asya mı, Avrupa mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.