Kuveyt'te parlamento feshedildi

Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamentoyu feshetti.

Prens tarafından yayımlanan kararnamede, parlamentonun "siyasiler arasındaki uyumsuzluğun, iş birliği eksikliğinin, farklılıkların, çatışmaların, kişisel çıkarların ve tarafların birbirini kabul etmemesinin düzeltilmesi amacıyla" feshedildiği belirtildi. Kararnamede ulusal birliği tehdit eden uygulama ve davranışların varlığı göz önünde bulundurularak, kendi yüksek çıkarlarını sağlayacak şekilde rotayı yeniden çizmesi için halka başvurma gereği duyulduğu aktarıldı. Kuveyt Anayasası'nın 107. maddesine göre Veliaht Prens, aynı nedenlerle yeniden feshetmeme şartıyla, nedenlerini belirten bir kararname ile parlamentoyu feshedebilir. Fesih kararının ardından ise en geç iki ay içinde seçimlerin yapılması gerekiyor. AA

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